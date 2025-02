Bernburgs repräsentativste Verkehrsader wird umgestaltet. Was die Anwohner umtreibt und wann die Bagger anrollen.

Worauf sich die Anlieger beim Ausbau der Friedensallee in Bernburg einstellen müssen

Anwohner und interessierte Stadträte kamen zur Versammlung wegen des Friedensallee-Ausbaus in den Ratssaal.

Bernburg/MZ. - „Ich habe das schon mal durch, das war fast unser Ende. Kann ich zumachen?“, fragt Helmut Wunder besorgt. Der Inhaber einer Kfz-Werkstatt an der Friedensallee bangt um seinen Gewerbebetrieb mit vier Arbeitsplätzen, seitdem bekannt geworden ist, dass die Stadt Bernburg den Ausbau ihrer repräsentativsten Verkehrsstraße plant und die Anrainer mit entsprechenden Einschränkungen rechnen müssen. Wie er sind noch zwei Dutzend weitere Interessenten am Mittwochabend der Einladung zur Anliegerversammlung in den Ratssaal gefolgt.