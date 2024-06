Ein Großbrand ist am Samstagmorgen in einem Wohnkomplex für altersgerechtes Wohnen nahe des Bahnhofs in Könnern ausgebrochen. Es gibt mehrere Verletzte.

Wohnkomplex für Senioren in Könnern geht in Flammen auf - Hubschrauber im Einsatz

Könnern/MZ. - Ein Großbrand ist am Samstagmorgen in einem Wohnkomplex nahe des Bahnhofs in Könnern (Salzlandkreis) ausgebrochen. In den altersgerechnten Wohnungen lebten vor allem Senioren. Zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung sind im Einsatz, um gegen die Flammen zu kämpfen. Auch eine Warnung wegen starker Rauchentwicklung und massiver Behinderungen im Stadtgebiet wurde herausgegeben.