Der Ascherslebener Katastrophenschutzzug ist am Sonnabendvormittag zur Unterstützung bei einem Großbrand in einer Senioreneinrichtung nach Könnern aufgebrochen. Wie die Ascherslebener dort helfen werden.

Ascherslebener Katastrophenschützer helfen bei Großbrand in Könnern

Aschersleben/Könnern/MZ - Der Ascherslebener Katastrophenschutzzug des ASB ist am Sonnabendvormittag zu einem Einsatz nach Könnern ausgerückt. Dort wurde gegen neun Uhr ein Dachstuhlbrand in einer Einrichtung des betreuten Wohnens gemeldet, was zu einem Großeinsatz für die Feuerwehren der Region um Könnern führte. Es soll mehrere Verletzte geben.