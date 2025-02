Bernhard Kitzmann hat eine ganze Sammlung von Bernburg-Radios, die in den 1950er und 1960er Jahren in der Saalestadt produziert worden. So kam er zu seinem jüngsten Highlight.

Wohlsdorf/MZ. - Wenn Bernhard Kitzmann die weiße Tür zu seinem „Reich“ öffnet, steht man schon mittendrin in seinem privaten Radiomuseum. Dutzende Exemplare reihen sich dort in den Regalen bis unter die Decke aneinander. Am Rande wartet seine „Werkbank“ mit Stromversorgungsgerät und Drähten auf den nächsten Reparatureinsatz. Und eines seiner jüngsten Projekte ist auch ein echter Clou gewesen, den er nun zum Tag des Radios, der in dieser Woche begangen wird, erstmals der Öffentlichkeit vorstellen möchte.