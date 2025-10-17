Rings um Bernburg verschwinden immer mehr Container für ausrangierte Wäsche, die übrig gebliebenen sind immer wieder überfüllt. Hier kann man (noch) tragbare Kleidung abgeben.

Wohin mit Altkleidern in Bernburg? Hier wird noch ausrangierte Wäsche angenommen

Carola Bernstiel verkauft für wenig Geld im Füreiander-Laden an der Auguststraße Second-Hand-Kleidung.

Bernburg/MZ. - Wohin mit der Kleidung aus dem ausgemisteten Kleiderschrank? Eine Frage, die sich die Einwohner von Bernburg und den umliegenden Gemeinden immer häufiger stellen. Denn in den heillos überfüllten Altkleidercontainern ist das immer seltener möglich. An manchen Stellen wurden sie wegen der Vermüllung längst abtransportiert. Und das bekommt nun auch der Füreinander-Laden St. Martin an der Auguststraße in Bernburg zu spüren.