Die Nachfrage in den Reisebüros ist da. Warum Kreuzfahrten sich immer größerer Beliebtheit erfreuen und welche Ziele im In- und Ausland besonders gefragt sind.

Bernburg/MZ. - Vor der Tür liegt Schnee, es ist kalt und grau und der Sommer ist noch in weiter Ferne und dennoch haben die Urlaubsplanungen bei den meisten längst begonnen. Und obwohl das Reisen in den vergangenen Jahren immer teurer geworden ist, ist die Lust, zu verreisen, nach wie vor groß. Die Deutschen sind im vergangenen Jahr sogar so viel wie lange nicht mehr gereist, heißt es in einer Tourismusanalyse für 2025. Das bestätigt auch eine Anfrage im Reisebüro „Reiseland" am Rheineplatz in Bernburg. „Urlaub möchte jeder machen, egal auf welche Art und Weise oder wie lang."