Von klassisch bis außergewöhnlich: Beim Gang durch die Ausstellung können die Besucher sich nicht nur für die Weihnachtsdekoration inspirieren lassen.

Alsleben/MZ. - Schnee wäre schön. Zumindest aber kühlere Temperaturen. Findet Annett Langenberg. „Es ist eigentlich zu warm. So kann gar keine richtige Vorweihnachtsstimmung aufkommen“, meint die Inhaberin des Blumenfachgeschäfts „Casa Flora“ in Alsleben. Aber auch wenn das Wetter nicht so richtig zu der gerade eröffneten Adventsausstellung unter dem Motto „Magische Momente“ passt, so vergisst man dies schnell, wenn man durch die Räume an der Feldstraße 15 spaziert.