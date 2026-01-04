Nach den ersten Schneefällen am Freitagabend sind die Saalestädter am Sonntag von einer dicken Schneedecke begrüßt worden. Welche Auswirkungen das hatte.

Wintereinbruch in Bernburg - das sind die Auswirkungen gewesen und davor warnt die Feuerwehr

Die Räumfahrzeuge waren in Bernburg im Dauereinsatz.

Bernburg/MZ. - Die Einwohner von Bernburg und den umliegenden Orten haben am zurückliegenden Wochenende den ersten Wintereinbruch in diesem Jahr erlebt. Bereits am Freitagabend legte sich eine leichte Schneedecke über die Region, taute dann aber wieder weg. In der Nacht zum Sonntag fielen in Bernburg aber etwa 7 Zentimeter Neuschnee, über den Tag kam weiterer Schnee hinzu.