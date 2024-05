Kinderpornografie gespeichert Wieso ein Bernburger mit der Mindeststrafe davongekommen ist

Obwohl die Polizei Bild- und Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt bei einem Mann gefunden hat, hat das Schöffengericht am Amtsgericht Bernburg am Ende ein mildes Urteil gefällt. Was die Vorgeschichte des Mannes damit zu tun hat.