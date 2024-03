Bei einem 39-jährigen Mann aus Könnern, der in Magdeburg wegen Drogenhandels im großen Stil vor Gericht steht, wurden Patronen für ein Sturmgewehr gefunden, die in dieser Kombination auch Kugelwesten der Polizei durchschlagen können. Das hat ein Gutachter jetzt vor dem Magdeburger Landgericht erklärt. Warum die Waffen auch für ihn Neuland sind.

Wieso die Waffe eines Dealers aus Könnern so tödlich ist

Könnern/Magdeburg. - Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogendealer aus Könnern ist am Freitag im Landgericht Magdeburg fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-jährigen gebürtigen Bernburger unter anderem das Handeln mit Betäubungsmitteln und unerlaubten Waffenbesitz vor. Polizisten hatten bei einer Verkehrskontrolle im Sportwagen des Bürgergeldbeziehers am 2. September 2023 bei der HEM-Tankstelle in Peißen 43,6 Gramm Cannabis gefunden.

Drogen, Bargeld, Luxusuhren, Stahlkugeln

Daraufhin wurden von Amts wegen zwei Hausdurchsuchungen in Bernburg und in Könnern angeordnet. In Könnern stellten die Polizisten neben drei Kilogramm Cannabis ein Sturmgewehr mit fünf vollständig aufgeladenen Magazinen, eine Shotgun mit Stahlkugeln, eine Pistole sowie insgesamt knapp 170.000 Euro Bargeld und mehrere Luxusuhren sicher.

Wie bereits zuletzt wollte Rechtsanwalt Jens Stiehler erneut ein Verwertungsverbot für die Aussagen seines Mandanten erwirken. Nachdem ihm das für die polizeiliche Vernehmung wegen eines fehlenden Verteidigers am 5. März gelungen war, ließ die Vorsitzende Richterin Claudia Methling das Argument Schlafmangel für eine weitere Vernehmung nicht gelten: Die Kammer schmetterte den Antrag ab.

„Der Angeklagte wusste, was er tat“

Die Richterin, die am 3. September in den Räumen des Amtsgerichts Haldensleben die Befragung durchgeführt hatte, durfte im Zeugenstand aussagen. Und nahm der Verteidigung mit der Beantwortung der ersten Frage vom Gericht nach dem Zustand des Angeklagten gleich den Wind aus den Segeln.

„Der Mann wirkte nicht wie das blühende Leben, aber auch nicht so, dass er sofort schlafen müsse. Deswegen habe ich diesen Umstand nicht erörtert“, so die Juristin und fügte hinzu: „Der Angeklagte wusste, was er tat. Er hat sich umfassend geäußert. Und das ist äußerst selten. Bei einem Haftantrag schweigen die Beschuldigten gewöhnlich.“

Um die Sucht zu finanzieren, im großen Stil gedealt

Der Drogendealer aber packte aus. Nach der Entlassung aus dem Maßregelvollzug im Jahr 2019 habe ihn seine damalige Partnerin verlassen. Er rutschte wieder ab. Um die Sucht zu finanzieren, ließ der Könneraner seine in der Haft geknüpften Kontakte spielen und baute eine intensive „Geschäftsbeziehung“ zu einem Lieferanten aus Berlin auf. Er dealte im großen Stil. „Er hat mir auch gesagt, dass das gefundene Geld aus Drogengeschäften stammt. Dass er davon seinen aus den USA importierten Sportwagen bezahlt hat.“

Der Mann habe ihr auch erläutert, weshalb er sich die Waffen zugelegt habe, sagte die Richterin. Der Könneraner berichtete, dass er Opfer von drei Überfällen geworden sei. Zweimal seien maskierte Täter in seine Wohnung in Bernburg beziehungsweise Könnern eingedrungen. Einmal habe ihm ein Ukrainer von der Konkurrenz die Reifen seines Sportwagens zerstochen und ihn um 130.000 Euro und einige Kilogramm Cannabis erleichtert.

Kriegswaffe? Auch Gutachter betritt Neuland

Das gefundene Sturmgewehr M16 rückte danach noch einmal besonders in den Fokus des Verhandlungstages. Ein Sachverständiger sollte dem Gericht erläutern, ob das Gewehr wirklich eine Kriegswaffe ist. Bei der Begutachtung hatte der Beamte vom Landeskriminalamt nach eigener Angabe absolutes Neuland betreten: „Wir haben so eine Waffe, die zudem auch noch umgebaut war, noch nie begutachtet.“

Dieses Modell habe sowohl zivile als auch militärische Eigenschaften, so der Sachverständige. Der Lauf verstoße nach Meinung des Experten eindeutig gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Allerdings konnte man aus der M16 wegen des leicht abweichenden Verschlussteils nur Einzel- und kein Dauerfeuer abgeben.

Auch Kugelwesten der Polizei sind davor nicht sicher

„Wer sich solch eine Waffe beschafft, kommt auch an das passende Verschlussteil heran“, erklärte der Sachverständige. Die dazu gefundenen Remington-Patronen vom Kaliber 2,23 seien jedoch keine Kriegsmunition, sondern würden bei der Jagd eingesetzt.

Die interessanteste Frage stellte dann der Staatsanwalt: „Welche Durchschlagskraft hat die M16 mit dieser Jagdmunition?“ Die Antwort des Sachverständigen dürfte für den Angeklagten niederschmetternd gewesen sein: „Sie ist absolut tödlich. Die abgeschossenen Patronen würden sogar auch die Kugelwesten der Polizei durchschlagen.“ Der Prozess wird am 26. März fortgesetzt. Dann soll das Urteil gesprochen werden.