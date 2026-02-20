Die Schüler sollen sich Gedanken darüber machen, wie eine Gesellschaft funktioniert und welche Rolle ein umsichtiger Umgang mit der Umwelt dabei spielt.

Wie ein Projekt im Klubhaus der Jugend in Bernburg Werte an Sechstklässler vermittelt

An der Station Umwelt/Natur geht es darum, wie sehr Plastikmüll der Umwelt schadet.

Bernburg/MZ. - Eine leere Plastikflasche. Eine Plastikschale für Salat. Ein Plastikbecher. Eine Baby-Windel: Anika Thalmann hat einiges an Müll gesammelt. Wenn so etwas im Meer landet, braucht es etwa 450 Jahre, bis es in Mikroplastik zersetzt ist, erfahren die Schüler, die am Mittwoch zum Wertebildungsprojekt im Klubhaus der Jugend zu Gast sind. Es schadet also der Umwelt erheblich.