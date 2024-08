Könnern/MZ. - Starker Rücken, mehr Beweglichkeit, gesund abnehmen und Muskelaufbau – das sind die vier Argumente, mit denen der Hallenser Christoph Häder für sein neues Fitness-Studio in Könnern in der Bernburger Straße 10, direkt hinter dem Rewe-Markt, die Werbetrommel rührt. Am Samstag und am Sonntag steht der ehemalige Basketballer in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr beim „Showday“ allen Interessenten Rede und Antwort. „Könnern ist noch ein weißer Fleck auf der Landkarte in Bezug auf Fitness-Studios. Halle, Köthen oder Bernburg sind die einzigen Anlaufpunkte in der näheren Umgebung“, möchte Christoph Häder eine Angebotslücke schließen.

