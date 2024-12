Bernburg/MZ. - Gut 4,5 Millionen Euro lässt sich die Stadt Bernburg den Ausbau der Friedensallee in den kommenden Jahren kosten. Bei einer Gegenstimme empfahl der Bauausschuss mit großer Mehrheit das von der Verwaltung vorgelegte Technische Ausbauprogramm. Das letzte Wort hat nun der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 17 Uhr, nachdem der eigentlich zuständige Hauptausschuss auf seine Entscheidungsgewalt verzichtete. „Das ist so ein bedeutsames Projekt für die Stadt“, begründete CDU-Fraktionschef Stefan Ruland zuvor seinen Wunsch, dass das Vorhaben von einem breiten Konsens getragen wird.

