Bernburg/MZ. - Besonders attraktiv ist er ja nicht, der Mangarahara-Buntbarsch, der in einem Aquarium im Afrikahaus des Bernburger Tiergartens umher schwimmt. Denn bunt ist er so gar nicht, sondern vor allem grau. Aber es lohnt sich doch, bei einem Besuch mal etwas genauer hinzuschauen. Denn eigentlich, so erzählt der stellvertretende Tiergartenleiter Thomas Suckow, galt die Art schon als ausgestorben.

Aktionstag seit 2007

Zum heutigen Tag der Fische hat sich die MZ einmal mit dem Thema „Fische“ beschäftigt - und das aus unterschiedlichen Perspektiven. Den Aktionstag gibt es seit 2007 und er soll unter anderem darauf aufmerksam machen, wie schützenswert die Tiere sind.

Von Madagaskar nach Bernburg

Von dem Fisch mit dem beinahe unaussprechlichen Namen Mangarahara-Buntbarsch konn-ten in einem See in Madagaskar einst 18 gerettet und in Toronto (Kanada) nachgezüchtet werden. Einige dieser Nachzuchten sind in den Zoo nach Köln gelangt und von dort wiederum kamen einige Fische nach Bernburg. Indem diese Fische hier gehalten werden, könnten auch so kleine Einrichtungen wie in Bernburg ihren Beitrag zum Artenschutz leisten, erläutert Thomas Suckow.

Teich mit Kois und Stören

Daneben gibt es in den Aquarien im Afrikahaus unter anderem Schachbrett- und Kärpflingscichlide, den Moore-Brabantfisch und den Elefantenrüsselfisch, der mit seiner verlängerten Unterlippe - also dem „Rüssel“ - im Schlamm nach Nahrung sucht. In einem Teich unweit dem „Grünen Klassenzimmer“ schwimmen Kois und Störe und im Afrika-Graben leben Schleien und Karauschen. Zu fressen gibt es unter anderem Wasserflöhe, Mückenlarven, Bachflohkrebse und fertiges Fischfutter.

Insgesamt 26 Fischarten

26 Fischarten gibt es insgesamt im Tiergarten - und zwischen 200 und 250 Individuen, schätzt Thomas Suckow. Zählen könne man nicht jeden einzelnen Fisch. Neben den lebenden Tieren werden Fische natürlich auch als Futter verwendet. Etwa für die Möwen und Enten, ganz besonders aber für die Pinguine. Vor allem Heringe und Sprotten stehen auf ihrem Speiseplan. Etwa fünf Tonnen Meeresfisch pro Jahr würden laut dem Zootierinspektor verfüttert. In freier Wildbahn würden die Pinguine auch Krustentiere und Kalmare fressen. Aber das habe man im Tiergarten mal ausprobiert - und die Pinguine wollten nicht.

Hobby Aquaristik

Fische faszinieren auch Peter Saliger seit frühester Kindheit. Mehrere Aquarien hat er in seiner Wohnung. Eine Dreiviertelstunde vorm Aquarium sei nicht nur spannender als Fernsehgucken. Es sei auch entspannender, bemerkt Saliger. „Man kann wunderbar runterkommen“, findet der Mittvierziger. Sein Vater habe ihn einst mit dem Hobby „angesteckt“, erzählt er. Als Achtjähriger hatte er sein erstes eigenes 60-Liter-Aquarium. Ein solches zu bekommen, sei zu DDR-Zeiten gar nicht so einfach gewesen, sagt der Bernburger. Seine ersten Fische waren afrikanische Malawi-Buntbarsche. Auch später hat er immer Fische gehabt. Längst aber ist er von Afrika zu Südamerika übergegangen. In seinen Aquarien züchtet er zum Beispiel Braunrücken-Skalare, Panzerwelse, Endler-Guppys oder Neonsalmler.

Bernburger Wasser ideal

Das Bernburger Wasser, das aus der Rappbodetalsperre kommt, sei ideal für seine Fische. Dabei ist es für Peter Saliger auch jedes Mal spannend, das Gleichgewicht in seinem Aquarium hinzubekommen - also, dass Algen möglichst keine Chance haben. Das gelingt nach seinen Erfahrungen, „wenn genug Pflanzen im Aquarium sind“. Dann müsste er beziehungsweise die Technik auch nur wenig eingreifen.

Beitrag zum Artenschutz

Nur geduldig müsse man sein. „Es ist ein Hobby, für das man sich Zeit nehmen muss.“ Dabei ist die Aquaristik für ihn nicht nur ein Hobby. Er und andere Aquarianer würden damit auch Artenschutz betreiben. Denn so manche Art würde in Südamerika während der Trockenzeit sterben, würde sie nicht gefangen und etwa nach Europa verkauft. Daher beobachtet Peter Saliger auch mit Sorge die Überlegungen der Bundesregierung, den Import von Wildfang komplett zu verbieten.

Schöne Dekoration

Neben seiner Faszination für die Fische haben die Aquarien aus seiner Sicht auch noch einen anderen Vorteil. „Ein Aquarium kann auch eine schöne Deko sein“, findet Saliger. Und wer glaubt, das Hobby sei ein bisschen altmodisch, der irrt: Es gebe sogar einen neuen Trend, Aquarien möglichst aufwendig zu gestalten. Das heißt dann „Aquascaping“. In sozialen Medien kursieren dazu diverse Videos. Peter Saliger kann damit aber nichts anfangen: Er hält es da lieber schlicht in seinen Aquarien.

Fische haben Maler inspiriert

Apropos Fisch: Diese Tiere haben einst auch den Bernburger Maler Heinz Steffens inspiriert. „Seine Bilder zeigen eine ganz besondere Perspektive auf Fische jeglicher Gattung“, weiß Torsten Sielmon, Mitarbeiter des Museums Schloss Bernburg, wo gerade eine Ausstellung mit Bildern von Steffens zu sehen ist. „In der Galerie des Museums ist ein kompletter Ausstellungsraum nur mit Fischmotiven zu sehen.“

Beinahe ausgestorben ist der Mangarahara-Buntbarsch. Engelbert Pülicher

Der Fiederbartwels lebt normalerweise in afrikanischen Süßgewässern. Engelbert Pülicher