Weshalb das Prinzenpaar den Karneval in Nienburg aus ganz neuer Perspektive sieht

Jenny Franz und Ron Marnitz-Franz sind in dieser Session das Prinzenpaar Jenny I. und Ron I. des Nienburger Carnevals Clubs.

Nienburg/MZ. - Als vor ungefähr zwei Jahren der langjährige Präsident des Nienburger Carnevals Clubs (NCC), Hagen Nimmig, feierlich verabschiedet wurde und sein Amt an Uwe Gerstner übergab, kündigte Jenny Franz schon an: „In der 45. Session des NCC sind wir das Prinzenpaar.“ Sie und ihr Ehemann Ron Marnitz-Franz blieben bei der Entscheidung. „Uwe Gerstner hat sicherheitshalber noch ein paarmal nachgefragt, ob es bei dem Entschluss bleibt, aber für uns stand es fest. Nun sind wir seit dem Rathaussturm am 11.11. das Prinzenpaar Jenny I. und Ron I..,“ sagt die gebürtige Nienburgerin erfreut.