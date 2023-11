Am Freitag erklingt bei einem Konzert in der Beesedauer Kirche ein fast in Vergessenheit geratenes Instrument.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Beesedau/MZ. - Sie hat sich als ganz kleines Mädchen an den Klängen der Rühlmann-Orgel bei den Gottesdiensten in der Beesedauer Kirche noch erfreuen können. Nun wird Inge Halle im Alter von 81 Jahren am Freitag, 19 Uhr, wieder in diesen Genuss kommen. Ein kleines Stück Kindheit kommt für sie zurück, wenn der Freundeskreis historischer Dorfkern Beesedau alle Interessierten zu diesem ganz besonderen Konzert von Kantor und Orgelrestaurator Matthias Müller einlädt.