Der Stadtrat in Könnern bewilligt 11.000 Euro für die Anschaffung von neun Rollcontainern, die 91.000 Euro kosten. Der geplante Kauf wird zu 90 Prozent durch Fördermittel finanziert. Die Technik soll vor allem bei Vegetationsbränden helfen.

Weitere Investition geplant: Welche Technik die Feuerwehr in Könnern ab 2027 verstärken soll

Das Drehleiterautomatik-Fahrzeug mit Korb wurde 2023 in Könnern angeschafft. 2027 sollen neun Rollcontainer dazukommen.

Könnern/MZ - Die Gefahrenabwehr liegt den Stadträten in Könnern besonders am Herzen. Schon seit vielen Jahren setzt dieses Gremium alle Hebel in Bewegung, um die Wehren auf dem Gebiet der Einheitskommune auf den modernsten Stand der Technik zu bringen. Erst vor einem Jahr wurde für die Ortsfeuerwehr Könnern ein DLAK-Fahrzeug 23/12 – Drehleiterautomatik mit Korb – angeschafft. Die damals neueste Errungenschaft im Fuhrpark kostete insgesamt 680.000 Euro. Davon kamen 410.000 Euro aus der Stadtkasse und 270.000 Euro aus einem Fördertopf.