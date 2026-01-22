Weil ein Bernburger sich nach einem Kneipenbesuch volltrunken ins Auto setzt, steht er nun vor Gericht

Bernburg/mz. - Er war voll, wie ein Amtmann. Und konnte beim Eintreffen der Polizei nicht ohne die Hilfe von drei Beamten aus dem Auto steigen. Mit seinem BMW hatte der ehemalige Bundeswehrsoldat am 29. September 2024 nach einem Kneipenbesuch versucht, sich irgendwie vom Altstädter Kirchhof in Richtung eigene Wohnung zu begeben. Weit kam er nicht. Sein Fahrzeug blieb aufgebockt an einem Bordstein hängen. Der 47-jährige Saalestädter landete wegen Trunkenheit im Verkehr auf der Anklagebank im Saal 119 des Bernburger Amtsgerichts. Der Atemalkoholwert betrug 3,3 Promille.