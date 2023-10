Fehlende Ampel Schon wieder schwerer Unfall auf der Altenburger Chaussee in Bernburg: Autofahrer aus Pkw befreit

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Wochenende auf der Altenburger Chaussee in Bernburg, bei dem eine Ampelanlage schwer beschädigt wurde, hat es am Mittwoch nun zwei schwere Folgeunfälle gegeben - mit mehreren Verletzten.