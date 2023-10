Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Altenburger Chaussee in Bernburg wurde eine 38-jährige BMW-Fahrerin verletzt. Sie rammte eine Ampelanlage bevor ihr Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb. Warum die Feuerwehrleute zum Trennschleifer greifen mussten.

38-Jährige rammt betrunken mit ihrem BMW Ampelanlage auf der Altenburger Chaussee in Bernburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Samstagabend an der Altenburger Chaussee in Bernburg ereignet.