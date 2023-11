Der Alslebener Konstantin Seemann möchte mit einer Hilfsorganisation Weihnachtspäckchen in die Ukraine bringen - und bittet dafür um Spenden. Was den jungen Mann antreibt und wie so ein Hilfstransport abläuft.

Alsleben/MZ - Bunt verpackte Päckchen mit Spielsachen, Kleidung oder etwas zum Malen. Für viele Kinder ist das zu Weihnachten selbstverständlich. Aber nicht allen geht es so gut – beispielsweise den Kindern in der Ukraine. Freiwillige der „Mission Siret“ wollen daher in der Adventszeit in das vom Krieg betroffene Land reisen und den Kindern mit Geschenken eine kleine Freude machen.