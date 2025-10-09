Die Gaststätte auf dem Gelände der Bernburger Gartensparte „Erholung“ wurde kürzlich wiedereröffnet. Die neuen Pächter Yvonne und Mike Adler verraten, was die Besucher erwartet.

Bernburg/MZ - Das Lokal liegt in einer gemütlichen Ecke im Schatten eines großen Walnussbaums. Gegenüber befindet sich ein kleiner Spielplatz und zahlreiche charmante Gartenhäuschen. „Als wir das Gebäude zum ersten Mal betraten, überkam uns ein Gefühl von Wärme und Behaglichkeit“, sagt Yvonne Adler. „Deshalb haben wir uns sofort bereit erklärt, es zu pachten. Die vorherigen Betreiber der Gaststätte gingen in den Ruhestand. Der Gartenvorstand der Sparte ‚Erholung‘ in Bernburg wollte das Lokal erhalten, und wir haben die Gelegenheit genutzt“, ergänzt Mike Adler.