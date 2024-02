Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Ungewöhnlich sah es am Donnerstagabend im Kurhaussaal in Bernburg aus. Vor der Bühne, mitten im Saal stand eine zweite, rundum einsehbare quadratische Bühne, an drei Seiten von den Zuschauern eingerahmt. Alle Plätze waren besetzt, denn die „Theatergruppe am Gymnasium Carolinum“ hatte zur Premiere eingeladen. „36.000 Sekunden“, ein Schauspiel von Julia Gastel, war das von ihnen ausgewählte Stück, inszeniert von Markus Bölling.