Neugattersleben/MZ. - „Früher gab es wohl sogar mal einen Rundweg um den Schachtsee. Es wäre schön, wenn es den wieder gäbe.“ Patrick Hölscher steht am Seeufer in Neugattersleben und blickt über die idyllische Landschaft. „Den Tourismus hier im Ort weiter zu stärken, ist eines meiner Ziele“, sagt der 43-Jährige, der vor wenigen Tagen vom neuen Neugatterslebener Ortschaftsrat einstimmig zum Ortsbürgermeister gewählt wurde. Auch für einen Bootsanleger an der Bode im Schlosspark wird er sich einsetzen. „Da werden Millionen in den Schlosspark gesteckt, aber eine Anlegestelle für Wasserwanderer ist zumindest in der ersten Bauphase nicht vorgesehen“, wundert er sich.

