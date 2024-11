Was fünf Nonnen in Alsleben über die Männer zu klagen haben

Alsleben/MZ. - Franziska und Jens Leschinger aus Strenznaundorf dürfen als Prinzenpaar den Alslebener Karnevalverein (AKV) Rot-Weiß durch die Jubiläumssession führen. Die Narren der Mühlen- und Schifferstadt laden mittlerweile zum 60. Mal in die fünfte Jahreszeit ein. Am Samstagabend stieg die erste Festveranstaltung in der Turnhalle, in der fast alle Zuschauerplätze besetzt waren.