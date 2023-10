Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - „Wir sind dankbar für den Regen und das Schmuddelwetter. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, Bernburg näher kennenzulernen“, sagte Claudia Ott am Freitagabend in der Marienkirche. Gemeinsam mit ihrem Partner Martin Praetorius war sie in den vergangenen Tagen auf dem Saaleradweg unterwegs. In Bernburg war eigentlich nur eine Übernachtung geplant, doch am Freitagmorgen herrschte so kaltes, windiges und regnerisches Wetter, sodass sich das Paar aus der Nähe von Celle in Niedersachsen entschloss, einen Tag Radelpause einzulegen und sich lieber Bernburg anzuschauen.