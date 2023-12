Warum in einem Betrieb in Calbe am Donnerstag 20.000 Tiere getötet werden mussten

Calbe/Bernburg. - In einem Geflügelzuchtbetrieb in Calbe ist die Geflügelpest ausgebrochen. Wie der Salzlandkreis am Donnerstagnachmittag mitteilte, sei das Virus durch das Landesamt für Verbraucherschutz nachgewiesen und am Donnerstag durch das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt worden.