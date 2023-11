Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Die Idee ist so simpel wie genial: Damit die Wohlsdorfer nicht jede halbe Stunde aufschrecken, wenn die historische Glocke im restaurierten Glockenstuhl des ehemaligen Gotteshauses laut ertönt, schlägt der Klöppel im Kirchturm jetzt an einer ausrangierten Lkw-Felge an. „Das Signal ist dezenter und erfüllt auch seinen Zweck“, sagt Bernburgs Hochbauamtsleiter Rüdiger Ihl, der die Sanierungsarbeiten in den vergangenen anderthalb Jahren begleitet hat.