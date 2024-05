Wegen Nachstellung vor Gericht Wieso ein Stalker trotz Vorstrafen in Bernburg nicht ins Gefängnis muss

Eine Frau wird in Bernburg immer wieder belästigt. Sie muss sogar ihr Kind umschulen, weil der Mann sie einfach nicht in Ruhe lässt. Jetzt musste der sich deshalb vor Gericht verantworten. Warum es der Richter am Ende dennoch bei einem letzten Warnschuss belässt.