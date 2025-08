40-Jähriger muss sich nach Vorfall kurz vor der Bundestagswahl in Nienburg vor dem Amtsgericht Bernburg verantworten. Welches Urteil Richter André Stelzner gefällt hat.

Wahlkampfhelfer beleidigt und bedroht - nun fällt Urteil gegen 40-Jährigen am Amtsgericht Bernburg

Hier am Amtsgericht Bernburg wurde das Urteil gefällt.

Bernburg/mz. - Die Gräben in der deutschen Gesellschaft werden immer tiefer. Weder Linke noch Rechte sind willens, die Meinung des Gegenübers zu akzeptieren – von einer ernsthaften und konstruktiven Diskussion einmal ganz abgesehen. Diese Rivalität gipfelte in Angriffen auf Wahlkampfhelfer beider Seiten vor der Bundestagswahl am 23. Februar.