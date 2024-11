In der Saalestadt wurden am Dienstag 28 weitere Gedenksteine übergeben. Schüler der Stadt und Nachfahren erinnern an die der Opfer des Nationalsozialismus.

Bernburg/MZ. - In einem würdigen Rahmen sind am Dienstag in Bernburg 28 weitere Stolpersteine der Öffentlichkeit übergeben worden, die in den vergangenen Tagen an acht verschiedenen Stellen durch Betriebshof-Mitarbeiter in Gehwege eingelassen wurden.