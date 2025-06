Als Nachfolgerin von Ute Hoffmann muss sie große Fußstapfen ausfüllen. Die Hallenserin hat sich viel abgeschaut, will aber auch eigene Schwerpunkte setzen.

Judith Gebauer leitet seit einem Jahr die Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ in Bernburg.

Bernburg/MZ. - An diesem Ort haben viele wohl ein beklemmendes Gefühl. Zumindest lässt er einen nicht kalt. Auch Judith Gebauer ging es vor fast 20 Jahren so, als sie als Besucherin erstmals durch die Gänge in der Bernburger Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ lief. Mittlerweile geht die Hallenserin als Leiterin hier jeden Tag ein und aus und berührend sind für sie immer noch die Geschichten, die hinter jedem einzelnen Schicksal stehen.