Stefanie Hertel hat im Museum Schloss Bernburg ihre Weihnachtsausstellung eröffnet. Was dort zu sehen ist und wann sie noch einmal in die Saalestadt zurückkehrt.

Stefanie Hertel mit BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka bei der Eröffnung der neuen Weihnachtsausstellung im Museum Schloss Bernburg.

Bernburg/MZ. - Für die um ein paar Minuten verspätete Ankunft von Volksmusikstar Stefanie Hertel im Museum Schloss Bernburg am Samstagvormittag hatten die Sänger des Silcherchores eine schnelle Lösung: Sie verlängerten ihr Konzert im Foyer des Museums um zwei weitere Weihnachtslieder. Dann war der Moment gekommen und Stefanie Hertel kam die Wendeltreppe nach unten, um die Besucher zu begrüßen und vor allem um die Sonderausstellung „Fröhliche Weihnachten mit Stefanie Hertel“ zu eröffnen.