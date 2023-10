Zum zehnten Mal hat der Sodaproduzent Solvay einen Safety Day veranstaltet. 180 Mitarbeiter absolvieren fünf Stationen. Was sie auch für Zuhause mitnehmen.

Safety-Day in Bernburg

Bernburg/MZ - Diese Schicht wird Julia Pfannschmidt so schnell nicht vergessen. Normalerweise steht die 25-jährige Industriemechanikerin an der Werkbank oder an einer Armatur, die repariert werden muss.