Großeinsatz der Feuerwehr Mit Video: Elfjähriger bei Brand am Stadtbad in Bernburg verletzt Etliche Feuerwehren sind am Montagnachmittag wegen eines Brandes in den Bernburger Stadtteil Neuborna gerufen worden. Das ist bisher bekannt. Von Katharina Thormann

Zu einem Brand in der Straße am Stadtbad in Bernburg wurden die Retter der Feuerwehr gerufen. (Foto: Katharina Thormann)

Bernburg/MZ. - Ein Brand am Stadtbad im Bernburger Stadtteil Neuborna hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr verursacht. Anwohner entdeckten plötzlich dunkle Rauchschwaden über einer Doppelhaushälfte und informierten umgehend die Feuerwehr.

Anbau in Flammen

„Wir wurden zunächst zu einem Mittelbrand gerufen. Als das erste Fahrzeug vor Ort ankam, musste das Alarmstichwort aber erhöht werden, da der bewohnte Anbau des Gebäudes schon in voller Ausdehnung brannte“, sagte Einsatzleiter Niels Hammermann. Daraufhin rückten nicht nur die Retter aus Bernburg und Gröna aus, sondern auch zahlreiche Einsatzkräfte aus Aderstedt, Baalberge und Peißen. Während sie den Brandherd bekämpften, musste ein elfjähriger Junge zunächst im Rettungswagen versorgt werden. Er erlitt Brandwunden und wurde zur Weiterbehandlung in ein Klinikum gebracht. Retten konnten die Löschkräfte unterdessen eine Katze, die im Haus noch eingesperrt war.

50 Retter im Einsatz

Für die 50 Retter, die mit 16 Einsatzfahrzeugen angerückt kamen, war der Einsatz damit aber längst nicht beendet. So hatte sich der Rauch bereits auf die Nachbarhaushälfte ausgebreitet, weshalb die dortigen Bewohner ihr Zuhause verlassen mussten, damit das Gebäude mit Frischluft belüftet werden konnte. Zudem kamen ein weiteres Mal Retter unter Atemschutz zum Einsatz, um die Zwischendecke in Augenschein zu nehmen und zu kontrollieren, ob sich noch Glutnester darin befinden. Außerdem wurde auch die Drohne der Feuerwehr Peißen in die Luft geschickt, um die Schäden zu dokumentieren und den betroffenen Bereich zu kontrollieren. Für den Einsatz musste die Straße Am Stadtbad komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, müssen nun die Brandursachenermittler der Polizei klären. Die Ordnungshüter waren bereits vor Ort, um die ersten Ermittlungen durchzuführen und Zeugenaussagen aufzunehmen.