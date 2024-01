Die Bezeichnung der Bundesstraße zwischen Bernburg und Köthen ist ebenso wie die Beschilderung nicht mehr ganz eindeutig. Auf einem Abschnitt existiert die Bundesstraße B6 nur in eine Fahrtrichtung. Was das zuständige Landesministerium zu dem Wirrwarr sagt.

Bernburg/MZ. Der Volksmund spricht in der Regel die Wahrheit. Aber es gibt Ausnahmen. Was sich über Jahre in den hiesigen Sprachgebrauch eingebürgert hat, ist die Bezeichnung B6n. Eine solche Straße, die so mancher Einheimischer zwischen Bernburg und Köthen verortet, existiert aber offiziell gar nicht mehr.