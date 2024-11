Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung B6 und Altenburger Chaussee ist in der Nacht zum Freitag ein Taxi verunglückt. Zwei Fahrgäste wurden verletzt. Das ist dazu bekannt.

Taxi kracht gegen Ampelanlage

Bernburg/MZ/KT. - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Freitag auf der Kreuzung B6 und Altenburger Chaussee am Stadtrand von Bernburg ereignet. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Menschen verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war kurz nach Mitternacht der 57-jährige Fahrzeugführer eines Taxis plötzlich ins Schleudern geraten und in der weiteren Folge mit mehreren Verkehrszeichen und der Ampelanlage kollidiert. Die zwei Mitfahrenden, eine 72-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau, wurden beim Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Klinikum Köthen eingeliefert. Währenddessen wurden auch die Retter der Feuerwehr Bernburg zum Unfall gerufen. Wie es aus der Wehr hieß, mussten auslaufende Flüssigkeiten am Unfallwagen gebunden un die Unfallstelle abgesichert werden. Weil es sich um eine großflächige Verunreinigung handelte, musste auch noch die Ölwehr des Salzlandkreises hinzugerufen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden seitens der Polizei aufgenommen und eine Fachfirma mit der Aufstellung neuer Verkehrszeichen und Reparatur der Ampelanlage beauftragt. Foto: Feuerwehr Bernburg