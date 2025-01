Kirschentkernmaschinen und andere historische Fundstücke in der Alten Bäckerei entführen in längst vergessene Zeiten.

Barbara Weißenborn zeigt die alten Kirschentsteiner, die in der Alten Bäckerei in Gramsdorf ausgestellt sind.

Gramsdorf/MZ. - In den Museen und Heimatstuben unserer Region verbergen sich so viele interessante, teilweise kuriose, oft seltene und einzigartige Fundstücke. Auch in der Alten Bäckerei in Gramsdorf wird man fündig. Die Auswahl fällt gar nicht so leicht. Dieses mit Liebe zum Detail eingerichtete Museum versetzt die Besucher in eine längst vergangene Zeit, als das Bäckerhandwerk noch nach guter alter Tradition ausgeübt wurde.