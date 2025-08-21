weather wolkig
  4. Künftig getrennte Wege: Dreiköpfige AfD-Fraktion im Stadtrat von Allstedt zerbricht

Zwei Mitglieder treten aus der Allstedter AfD-Fraktion aus und gründen eine neue. Ihr bisheriger Mitstreiter muss nun in sechs von sieben Ausschüssen ersetzt werden.

Von Grit Pommer 21.08.2025, 06:33
Bei der AfD in Allstedt geht man künftig getrennte Wege. Foto: Carsten Koall/dpa

Allstedt/MZ. - Nach dem Zerbrechen der AfD-Fraktion im Sangerhäuser Stadtrat hat es nun auch in der AfD-Fraktion im Stadtrat Allstedt einen Bruch gegeben. Günther Neumann und Nick Schunke haben ihren Austritt aus der bisher dreiköpfigen Fraktion erklärt und eine eigene Allstedter AfD-Stadtratsfraktion gegründet.