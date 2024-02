Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biendorf/MZ. - Mit der Kritik an dem zugewucherten Dorfteich in Biendorf hat Kai Labbert offenbar den Nerv so mancher Einwohner getroffen. Denn wie er in einer E-Mail an die MZ schreibt, habe der Artikel über besagten Teich vor einer Woche ein „riesiges Echo“ ausgelöst. Labbert hatte nämlich den unschönen Zustand des Gewässers bemängelt, das als solches kaum noch zu erkennen sei, und die zuständige Stadtverwaltung in Bernburg hatte erklärt, dass sämtliche Dorfteiche in den Ortsteilen immer mal wieder gepflegt würden, dies aber immer aus naturschutzrechtlichen Gründen nur zu bestimmten Zeiten möglich ist. Am Biendorfer Dorfteich war zuletzt 2021 das Schilf großzügig beschnitten worden.