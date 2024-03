Poleyer hatten am Wochenenende zum Frühjahrsputz aufgerufen. Diese unerwateten Funde haben sie gemacht.

Michael Hänsch (v.l.), Christian Hüfner, Domenique Fleury und Matthias Behrend vom Angelverein Ortsgruppe Poley sammelten den Müll an den Straßengräben ein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Poley/MZ. - Zum alljährlichen Frühjahrsputz haben sich am Samstagmorgen Mitglieder der Poleyer Vereine getroffen, um in der Umgebung die Zufahrtsstraßen, Feldwege und Windschutzstreifen von Unrat und Müll zu befreien. 34 Helfer waren mit Müllsäcken und Müllzangen unterwegs. Heiko Weilbeer war mit drei anderen Vereinsmitgliedern in der Birnenstraße, Richtung Baalberge unterwegs. Selbst dort auf dem Feldweg lag sehr viel Unrat.