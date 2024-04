Bernburg/MZ. - Peter Gülke, 1934 in Weimar geboren, ist ein bekannter und mehrfach hoch geehrter Dirigent, mehrfach ausgezeichneter Musikwissenschaftler, Autor, einer der vielseitigsten Künstler unserer Zeit, kurzum ein Mensch, der in der Musik und in der Kunst zu Hause ist und – wieder – in Weimar lebt.

Zweites Gastspiel von Gülke

Vor zwei Jahren war er schon einmal mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie im Bernburger Theater zu erleben mit einem nachträglichen Geburtstagskonzert für Ludwig van Beethoven. Schon damals war das Publikum begeistert. Am letzten Sonntag nun, wenige Tage vor seinem eigenen 90. Geburtstag, stand er wieder vor der MKP in Bernburg am Pult.

Gemeinsam mit Jan Michael Horstmann hatte er zwei Altwerke ausgewählt: Mozarts letztes Konzert B-Dur für Klavier und Orchester und die letzte Sinfonie Nr. 104 D-Dur von Joseph Haydn. Den Beginn des Konzertes aber bildete Prokofjews Symphonie classique op. 25, das Werk eines mehr als einhundert Jahre jüngeren Komponisten, der dennoch bereits europaweit bekannt war, als er mit 35 Jahren mitten im Ersten Weltkrieg diese Sinfonie schuf. Viele interessante Hinweise zu den drei Werken hielt Peter Gülke in der Konzerteinführung für die Gäste parat.

Hinweise vom Dirigenten

Wer seinem Rat folgte, genauer als heutzutage gewohnt zuzuhören, erlebte einige Überraschungen, sowohl bei Mozart als auch bei Haydn. Mozart schrieb sein letztes Klavierkonzert ebenfalls mit 35 Jahren, im gleichen Jahr noch viele andere Werke, unter anderem die „Zauberflöte“ in Rekordzeit, doch war das sein letztes Lebensjahr. Hochinteressant Gülkes Ausführungen, seine Hinweise auf die vielen Veränderungen des Hauptmotivs durch alle Tonarten und verschiedene Tempi, die man sonst vielleicht überhört hätte.

Die in München lebende Pianistin Aya Ishihara wurde in Japan geboren und begann dort ihre Ausbildung, die sie in Salzburg und München vervollkommnete. Sie interpretierte Mozart, wie man es sich wirklich besser kaum wünschen könnte.

Dudelsacksinfonie ohne Dudelsäcke

Nach der Pause dann Haydns letzte Sinfonie, die „Dudelsacksinfonie“, jedoch ohne Dudelsäcke. Sie hat ihren Namen vom Aufbau der Komposition her. „Was Haydn mit dem sehr populären Dudelsack-Thema macht, ist genauso geistreich wie bei Mozart“, charakterisierte Gülke das Werk.

Wieder hatte er viele Hinweise zu einer Arbeit, die Mozart und Beethoven stark in deren Wirken beeinflusste. Und er verwies auf Wechselwirkungen zwischen Mozarts und Haydns Kompositionen und auf Haydns Credo: „Meine Finalsätze sollen so sein, dass das Publikum vergnügt nach Hause geht“. Das ist ihm und der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie am Sonntag in herausragender Weise gelungen.