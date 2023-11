Arbeit in der Kindertagesstätte Traumberuf Erzieherin: Für Kita-Leiterin aus Leau ist ihr Job eine „Abenteuerreise“

Daniela Kirsten leitet seit Juni die Kita „Sonnenschein“ in Leau. Erzieherin war schon immer ihr Berufswunsch. Was ihr an der Arbeit mit Kindern besonders gefällt.