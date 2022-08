Tote Fische in der Saale nach Havarie bei Solvay in Bernburg

Riss in Rohrleitung am frühen Freitagmorgen bemerkt.

Blick auf das an der Saale gelegene Solvay-Werk in Bernburg.

Bernburg/MZ/tad - Am frühen Freitagmorgen ist es im Bernburger Solvay-Werk zu einer technischen Störung gekommen. Durch den Riss einer Rohrleitung trat ammoniakalische Sole aus, die nach Firmenangaben aus bislang ungeklärter Ursache in die Saale gelangte. Um welche Menge es sich handelt, stehe noch nicht fest. Stromabwärts wurden in der Folge tote Fische gesichtet.

Austritt schnell gestoppt

Bemerkt wurde die Havarie gegen 3.30 Uhr und binnen einer Viertelstunde behoben. „Die defekte Rohrleitung wurde außer Betrieb genommen und der Austritt gestoppt“, informierte Solvay-Sprecherin Simone Kerner. Das Unternehmen arbeite mit der Wasserschutzpolizei und dem Kreisumweltamt zusammen. Es seien Wasserproben genommen worden, die jetzt ausgewertet werden.

Unverzichtbare Grundstoffe

Solvay stellt in Bernburg die Grundstoffe Soda, Natriumbicarbonat und Wasserstoffperoxid her, die für viele Bereiche des täglichen Lebens unverzichtbar sind. Insbesondere Soda und Bicar werden zur Herstellung von Glas, Lebensmitteln, Wasch- und Reinigungsmitteln verwendet und ebenso in der Pharmazie eingesetzt.