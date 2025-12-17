Mitsingen in der Vorweihnachtszeit Sandersdorf und Wolfen - Sportvereine laden zum stimmungsvollen Weihnachtsssingen ein
Erneut laden die Sportvereine aus Sandersdorf und Bitterfeld-Wolfen am kommenden Wochenende zum Weihnachtssingen ein und freuen sich schon jetzt auf viele Besucher. Was geplant ist.
Aktualisiert: 18.12.2025, 09:42
Sandersdorf/Wolfen/MZ. - Stimmgewaltig, harmonisch, besinnlich? Nicht alles würden Gäste mit einem Besuch im Sportstadion in Verbindung bringen. Aber es gibt eine Zeit, die ist ganz besonders: die Weihnachtszeit.