Erneut laden die Sportvereine aus Sandersdorf und Bitterfeld-Wolfen am kommenden Wochenende zum Weihnachtssingen ein und freuen sich schon jetzt auf viele Besucher. Was geplant ist.

Sandersdorf und Wolfen - Sportvereine laden zum stimmungsvollen Weihnachtsssingen ein

Etwa 2.200 Menschen kamen 2024 zum Weihnachtssingen ins Sandersdorfer Stadion. Mal sehen wie viele es am 20. Dezember sind.

Sandersdorf/Wolfen/MZ. - Stimmgewaltig, harmonisch, besinnlich? Nicht alles würden Gäste mit einem Besuch im Sportstadion in Verbindung bringen. Aber es gibt eine Zeit, die ist ganz besonders: die Weihnachtszeit.