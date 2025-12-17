weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Mitsingen in der Vorweihnachtszeit: Sandersdorf und Wolfen - Sportvereine laden zum stimmungsvollen Weihnachtsssingen ein

Mitsingen in der Vorweihnachtszeit Sandersdorf und Wolfen - Sportvereine laden zum stimmungsvollen Weihnachtsssingen ein

Erneut laden die Sportvereine aus Sandersdorf und Bitterfeld-Wolfen am kommenden Wochenende zum Weihnachtssingen ein und freuen sich schon jetzt auf viele Besucher. Was geplant ist.

Von Sylvia Czajka und Silke Ungefroren Aktualisiert: 18.12.2025, 09:42
Etwa 2.200 Menschen kamen 2024 zum Weihnachtssingen ins Sandersdorfer Stadion. Mal sehen wie viele es am 20. Dezember sind.
Etwa 2.200 Menschen kamen 2024 zum Weihnachtssingen ins Sandersdorfer Stadion. Mal sehen wie viele es am 20. Dezember sind. (Foto: Anne Weimer)

Sandersdorf/Wolfen/MZ. - Stimmgewaltig, harmonisch, besinnlich? Nicht alles würden Gäste mit einem Besuch im Sportstadion in Verbindung bringen. Aber es gibt eine Zeit, die ist ganz besonders: die Weihnachtszeit.