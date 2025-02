Bernburg/MZ. - Zu vielen jüdischen Familien in Bernburg ist sehr wenig überliefert, Fotografien sind überaus selten. Neben den Angaben in den Meldeämtern und Adressbüchern sind heute zuweilen Funde im Internet hilfreich. Leider wissen wir über Isabella Oppenheim, die Tochter des Glasermeisters Isidor Oppenheim und seiner Ehefrau Mathilde, geborene Blaubaum, so gut wie nichts. Hier lieferte ein Zufallsfund in der Bauakte der ehemaligen Schlossbrauerei in der Langen Straße 37 wenigstens die Gewissheit, dass Isabella rechtzeitig aus Deutschland floh und so ihren Häschern entkommen konnte.

