Borgesdorf feiert am 21. Juni seine erste urkundliche Erwähnung. Vor 880 Jahren tauchte der Ort das erste Mal in einem schriftlichen Dokument auf.

Strohpuppen zum Dorffest in Borgesdorf

Mit Strohpuppen machen die Borgesdorfer auf ihr Jubiläum aufmerksam, das am 21. Juni gefeiert werden soll.

Borgesdorf/MZ. - Die eine streckt die Zunge raus, der nächsten wurden Stier-Hörner aufgesetzt – in Borgesdorf ziehen derzeit drei Strohpuppen die Blicke auf sich. „Die Männer haben die Puppe an der Bushaltestelle gebaut, die Frauen die beiden Figuren am Sportplatz“, verrät Peter Nowak.