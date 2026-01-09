weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
Handwerk Stilvoller Neustart - hier ist Friseurmeisterin Marlene Marquardt in Plötzkau anzutreffen

Seit Jahresbeginn befindet sich der Friseursalon in Plötzkau an einem neuen Standort. Welche weiteren Veränderungen der Umzug mit sich gebracht hat.

Von Nataliia Laptieva 09.01.2026, 12:11
Friseurmeisterin Marlene Marquardt freut sich über den großzügigen Raum und den höhren Komfort im neuen Salon. Foto: Engelbert Pülicher

Plötzkau/Mz. - Seit mehr als 23 Jahren kamen die Einwohner von Plötzkau und Umgebung zur Friseurmeisterin Marlene Marquardt in die Hauptstraße 5, um sich die Haare schneiden, eine Frisur für besondere Anlässe anfertigen zu lassen und eine Auszeit vom Alltag zu nehmen.