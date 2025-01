Personalie bei Klinikbetreiber Stephan Freitag rückt in den Vorstand von Ameos auf

Erst war er Regionalgeschäftsführer Nord, vor einem Jahr dann auch Ost. Jetzt rückt Stephan Freitag in den Vorstand der Ameos-Gruppe auf. Welche Funktion er künftig beim Klinikbetreiber hat und was das für die Kliniken hier in der Region bedeutet.