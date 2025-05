Bernburg/MZ. - Äußerlich wirkt Elisabeth Li Dispari ganz gefasst und ruhig. Innerlich aber sieht es anders aus: Da ist sie ganz schön aufgeregt, denn im Rathaus III in Bernburg zeigt die 34-Jährige erstmals ihre Bilder in einer Ausstellung mit dem Thema „Unsere Würde". Es ist die dritte schöne Ausstellung, die innerhalb kürzester Zeit in Bernburg eröffnet wurde nach der Schau in der Kunsthalle und in der Sparkasse, sagte Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) zur Vernissage. Sie lud die Besucher ein, die besondere Atmosphäre der Ausstellung im Rathaus III zu genießen. Die Künstlerin selbst ist sich sicher, dass „jeder ein Bild hat, wo er Hoffnung, Liebe, Kraft und Verbundenheit spürt".

